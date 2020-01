Prefeito Mário Tassinari se reúne com comerciantes para proporcionar Carnaval aos itapevenses

Comerciantes de Itapeva estiveram em reunião com o prefeito Mário Tassinari, na sexta-feira, dia 24, conversando sobre o desenvolvimento e crescimento do comércio local, visando atrair a região para o município.

Na ocasião, também foram tratados assuntos como: oportunidade de emprego e a execução de um Carnaval voltado à família, com parceria entre o Executivo, comerciantes e Associação Comercial. O secretário de Cultura e Turismo Márcio Gouveia acompanhou o encontro, justamente com o diretor da Indústria e Comércio Leonardo Ferreira e o diretor da ACIAI, Thiago Stivali.

Para o gestor público, a realização do Carnaval com trio elétrico passando pela área central irá estimular a cultura local, além de contribuir com mais empregos na época e o giro de dinheiro no comércio, além de proporcionar diversão para todas as idades.