Mais um projeto polêmico do prefeito de Itapeva, Mário Tassinari está tramitando na Câmara Municipal de Itapeva.

O prefeito encaminhou um projeto de lei solicitando a mudança de local da rodoviária interestadual do município. O projeto precisa ser aprovado pelos vereadores e assim que souberam da intenção do prefeito, deram publicidade à população.

Segundo o texto enviado para apreciação dos vereadores, seria realizada uma permuta com o proprietário do terreno que está localizado as margens da Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258, em frente ao antigo Centro de Eventos Jubileu para então realizar a construção da nova rodoviária.

Em sua justificativa, o Poder Executivo alegou que o atual terminal intermunicipal encontra-se em local inadequado, já que está na região central do município em área de pouca fluidez viária. Ainda segundo o Executivo, a mudança para o espaço em questão se faz necessária para ajudar nas comunicações de artérias e rodovias.

O projeto está causando grande repercussão na cidade e parte dos vereadores já consultam a população para saber como votar, e informaram que ao contrário do caso do camelódromo, desta vez o prefeito precisa da autorização do Poder Legislativo para implantar o projeto.