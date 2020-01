Prefeito Mário Tassinari fala sobre primeiro mês de governo

O prefeito em exercício de Itapeva, Dr. Mário Tassinari, falou em entrevista sobre os primeiros dias à frente da Prefeitura Municipal.

Mário, que assumiu a cadeira do Executivo no final de novembro, após o afastamento de Luiz Cavani que foi determinado pela Justiça, contou que a primeira medida frente ao Paço Municipal foi garantir o pagamento dos servidores públicos, além dos serviços essenciais à população.

O atual prefeito contou ainda que mantém uma relação de respeito com os vereadores itapevense e que conta com eles para adotar medidas que venham solucionar os problemas que já são de conhecimento de todos, como a falta de emprego. Além disso, como não podia deixar de ser, um dos setores que requer mais atenção do prefeito é o da saúde, Mário diz que pretende até o final do mês entregar a população uma farmácia pública aberta 24h.

Se mostrando empolgado, o Chefe do Poder Executivo diz que o carinho e apoio que vem recebendo da população é um incentivo a mais para buscar melhorias para Itapeva e agradeceu a todos que estão confiando e se mostrando otimistas com o trabalho que vem sendo feito. Confira:

IN- Como foram os primeiros dias de governo Tassinari?

Mário- Foram dias de comprometimento com as expectativas da população, no primeiro momento procuramos reestabelecer a ordem do serviço público, de transmitir segurança, responsabilidade e atender todas as demandas da população, nós refizemos todo o quadro de secretariado, tivemos o cuidado de recompor as secretarias que estavam incorporadas e a preocupação maior no primeiro mês foi de fazer o pagamento dos funcionários, o 13º que tínhamos que pagar e claro dar uma atenção para a coleta de lixo e para a saúde no quesito urgência/emergência. Outra questão foi o levantamento de todos os gastos da prefeitura, pois a gente ficou surpreso com o que acontecia, a meu ver, havia muito desperdício e assim procuramos otimizar os serviços e fazer um trabalho mais a longo prazo em duas áreas, emprego e saúde.

IN- Como o prefeito recebeu a prefeitura ao assumir o cargo?

Mário- Vi da seguinte maneira, não estava respondendo as expectativas da população, estavam muito travados os serviços e procuramos de maneira mais simples reconstituir as secretarias, e ver as prioridades do município.

IN- Apesar do recesso como está o relacionamento do prefeito com os vereadores?

Mário- É de respeito, sabemos da importância dos vereadores, porém, não houve nenhum acordo de secretarias com nenhum vereador, acho que essa não é a preocupação, mas sabemos da importância do Poder Legislativo e quero que os vereadores estejam junto comigo discutindo os grandes problemas da cidade, que são saúde, educação e emprego.

IN- Qual a situação mais urgente a ser resolvida?

Mário- As mais urgentes são saúde e emprego, logicamente temos outras preocupações como a limpeza da cidade, os cortes de gastos, mas a saúde é sempre a maior preocupação.

IN- E como o prefeito enxerga esse setor neste momento?

Mário- Com preocupação, a urgência e emergência estão muito aquém da expectativa da população, então quero resolver nesse primeiro momento a urgência e emergência, a farmácia eu pretendo ver se consigo até o final do mês ter uma farmácia popular aberta 24h, também resolver a situação das cirurgias eletivas.

IN- Qual a expectativa para 2020?

Mário- A melhor possível, de não decepcionar a população e junto com o Legislativo abraçar as maiores demandas da população para que voltem os empregos, tenhamos saúde e educação de qualidade para a população.

IN- Qual a mensagem que o senhor deixa a população?

Mário- Gostaria muito de agradecer o apoio que estou recebendo da população, estou me sentindo confortável com o quadro do secretariado e por isso deixo uma mensagem de otimismo, só tenho a agradecer a acolhida que me deram e a confiança que vem demonstrando em nosso trabalho, que 2020 seja um ano de conquista a todos.