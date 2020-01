O chefe do Poder Executivo avaliou o montante, que era repassado aos funcionários e optou pelo aumento

Prefeito Mário Tassinari decreta aumento no vale-alimentação

Por meio do Decreto nº 10.952, de 22 de janeiro de 2020, o prefeito de Itapeva Mário Tassinari determinou o aumento do vale-alimentação, que passará a ser R$ 150,00.

A Lei Municipal nº 3.741, de 19 de setembro de 2014, disponibiliza o auxílio alimentação ao servidor público, sendo que tal valor pode ser aumentado a critério da Administração Municipal, de acordo com o orçamento. Por essa razão, o chefe do Poder Executivo avaliou o montante, que era repassado aos funcionários e optou pelo aumento.

Desta forma, o acréscimo passa a valer retroagindo seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2020, sendo que cada servidor receberá R$ 150,00 por mês de vale-alimentação.

Para o gestor, a valorização do funcionalismo público é de fundamental importância, para que a gestão caminhe de forma extremamente positiva, visando principalmente a eficiência nos serviços prestados junto a Prefeitura. “Eu acredito muito no potencial dos servidores, tanto é que meus secretários são, na grande maioria, funcionários de carreira”, disse.

Também será encaminhado um Projeto de Lei à Câmara Municipal, de autoria do Poder Executivo, visando o reajuste do vale-alimentação anualmente, de acordo com a inflação.