Prefeito Mário Tassinari autoriza obra para implantação de rede de água no Bairro Mato Dentro

Em reunião com o gerente de Divisão da Sabesp, Júlio Roberto Hernandez, o prefeito de Itapeva Mário Tassinari autorizou as obras para implantação de rede de água no Bairro Mato Dentro. A benfeitoria é muito aguardada pelos moradores da zona rural.

O serviço atenderá a Estrada Honorato de Arruda Filho, totalizando quase 3 mil metros de rede, que terá 40 ligações.

O custo total da obra ficou em R$ 123.503,47, porém a Prefeitura irá disponibilizar os serviços de escavação, reaterro e mão-de-obra, o que diminuirá o valor para R$ 48.640,58, proporcionando uma economia de R$ 74.862,89 aos cofres públicos. O montante é proveniente de recursos próprios.

Na quarta-feira, dia 29, o chefe do Poder Executivo se reuniu com o gerente da Sabesp e moradores do Bairro Mato Dentro para anunciar a notícia àqueles que por tantos anos sonharam com este benefício. A comunidade agradeceu o empenho do gestor público e de sua equipe de trabalho, que tiveram a sensibilidade com o local.