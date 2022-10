O prefeito de Itararé (SP), Heliton do Valle, recepciona, neste sábado (08), a equipe do candidato a governador Tarcísio de Freitas.

O evento acontece às 10h, na Chácara Dona Ema, à rua Nivaldo Sales Silva, 272, Jardim São Pedro Horigore, em Itararé (SP).

Na ocasião, com a presença de autoridades representantes de 32 municípios, o chefe do Executivo articula o diálogo do Sudoeste Paulista com a equipe do plano de governo do Tarcísio.

Para o encontro, está confirmada a presença do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab; do presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira; do presidente nacional do PSC, Gilberto Nascimento; do 1º secretário nacional do PL, André do Prado; do vice-presidente nacional do PSD, João Francisco Aprá e do 2º secretário nacional do PSD, Carlos Koji Takahashi.

Prevê-se ainda, a confirmar, a presença do astronauta Marcos Pontes e do governador Tarcísio de Freitas.

*SERVIÇO:*

*Data:* sábado, 08 de outubro de 2022

*Horário:* 10h

*Local:* Chácara Dona Ema

*Endereço:* Rua Nivaldo Salles Silva, 272, Jardim São Pedro Horigome, Itararé (SP)