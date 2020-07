Prefeito e secretária de Saúde prestam esclarecimentos sobre aumento de novos casos de Covid-19 em Itapeva

Gestores públicos pedem que a comunidade intensifique os cuidados no combate à doença

Durante pronunciamento por meio de live no facebook da Prefeitura de Itapeva, o chefe do Poder Executivo disse que o município segue o Decreto Estadual do Governo do Estado de São Paulo, permanecendo na fase laranja até o dia 10 de agosto de 2020.

Na ocasião, o prefeito e a secretária de Saúde prestaram esclarecimentos sobre o aumento significativo de 65 novos casos de Covid-19 nos últimos 15 dias.

Por ser uma situação extremamente preocupante, os gestores públicos reforçaram a necessidade do uso obrigatório de máscaras, manter o distanciamento social e a higienização das mãos.

Atualmente, Itapeva possui 193 pacientes positivos, sendo que destes 170 estão curados, 5 óbitos, dois internados no hospital e 16 em acompanhamento domiciliar. Estes números mostram que os casos confirmados e a taxa de ocupação de leitos hospitalares estão estabilizados, mas os cuidados na prevenção à doença, devem ser redobrados.

A titular da Saúde também disse que as denúncias, envolvendo questões relacionadas à pandemia do Coronavírus, devem ser feitas por meio de um canal de comunicação da Prefeitura. Em relação à falta do uso de máscaras, o telefone de contato é o 0800-771-3541. Já quanto às aglomerações e irregularidades no comércio, deve-se ligar para o (15)3526–8124, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Lembrando que à noite e aos finais de semana, todas essas denúncias deverão ser feitas para a Guarda Civil Municipal de Itapeva, que atenderá pelo número 153.

Em relação às fiscalizações, a Secretaria de Saúde, por meio do Setor de Vigilância Sanitária e a Guarda Civil Municipal intensificaram as ações, principalmente aos finais de semana. Já sobre a fiscalização de pontos comerciais, os estabelecimentos estão sendo punidos com a suspensão de alvará.

No que diz respeito ao uso de máscaras, já foram disponibilizadas 27 mil para a comunidade, sendo que foram distribuídas nos postos de saúde, nos Cras e Creas, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal e também nos sindicatos do comércio. A partir de agora, a Secretaria de Saúde entregará às igrejas.