Prefeito e primeira dama participam de festa com o grupo da melhor idade

O casal interagiu com os participantes do encontro e entregou brindes.

O prefeito Mário Tassinari e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Itapeva Eliana Tassinari prestigiaram na tarde desta quinta-feira, dia 19, o almoço de confraternização de final de ano do Grupo da Melhor Idade “Vivendo com Alegria e Sabedoria”, na chácara Solar do Lampião.

O casal presenciou momentos de alegria e descontração, interagindo com os participantes do Clube da 3ª Idade pertencentes ao Fundo Social. Na oportunidade, a primeira-dama entregou brindes e dançou forró com um dos integrantes.

Para o Chefe do Poder Executivo, encontros iguais a este fortalecem o vínculo entre os organizadores, membros e o Fundo Social. “É gratificante presenciar e participar destas reuniões, fico extremamente emocionado em ver cada sorriso no rosto do pessoal animado da Melhor Idade”, disse.

A primeira-dama ressaltou o brilho no olhar e se emocionou ao ver a união e o comprometimento do Grupo com suas atividades. “Nesta época de renascimento do Menino Jesus, nossos corações se enchem de esperança e estou muito feliz em conhecer o trabalho realizado por essa equipe”, concluiu.