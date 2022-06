Nesta semana, o Prefeito Mauro Teixeira esteve no Palácio dos Bandeirantes para o evento de assinatura do Termo de Convênio dos Totens de Autoatendimento do Poupatempo.

Os totens têm um papel importante para os usuários, que economizam tempo, concluindo suas solicitações diretamente pelo equipamento, sem precisar passar pelo atendimento presencial. O próprio cidadão digita os seus dados, certifica sua identidade com as impressões digitais e faz a solicitação do serviço desejado.

Pelo autoatendimento é possível solicitar mais de 90 serviços, como segunda via de CNH, CNH definitiva, pesquisa de débitos e restrições de veículos, emissão de Atestado de Antecedentes Criminais, segunda via do RG, entre outros. As taxas podem ser pagas com o cartão de débito bancário, durante a solicitação.

Os serviços estarão disponíveis nos próximos meses e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco dará ampla divulgação a população assim que o serviço estiver em funcionamento.