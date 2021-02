Prefeito de Itapeva realizará pronunciamento sobre avanço da Covid-19 no município

Prefeito de Itapeva realizará pronunciamento sobre avanço da Covid-19 no município

O prefeito de Itapeva Mario Tassinari fará uma live sobre o avanço de casos de Coronavírus na cidade, nesta segunda-feira, dia 22. Na manhã de hoje, o chefe do Poder Executivo se reuniu com o Comitê de Combate e Enfrentamento à Covid-19 para deliberar ações de prevenção e discutir sobre o avanço da região para a Fase Amarela do Plano SP.

O pronunciamento será transmitido ao vivo pela página da Prefeitura de Itapeva no Facebook, a partir das 16h.