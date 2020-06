Prefeito de Itapeva diz que vai contestar situação do município perante o Estado

O prefeito de Itapeva Mário Tassinari anunciou há instantes que irá contestar o recuo de Itapeva a faixa vermelha perante ao Estado.

De acordo com o chefe do Executivo, a expectativa era de que o município iria avançar uma etapa, mas por estar inserida na região de Sorocaba acabou junto com as demais cidades voltando a etapa mais severa.

Diante disso, munido de dados que mostram que Itapeva está em condições de no mínimo permanecer na faixa laranja, irá entrar junto ao judiciário pedindo a revisão da posição do município.