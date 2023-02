Com o início do novo governo estadual, os prefeitos da região estiveram reunidos em São Paulo para fechar parcerias com equipes do governador Tarcísio de Freitas.

Um desses prefeitos, Germano Peschel, de Buri, aproveitou a oportunidade para assinar o certificado GRAPROHAB – Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo – que autoriza a construção do Conjunto Habitacional Buri H.

De acordo com o prefeito Peschel, serão construídas 101 residências no novo conjunto habitacional, restando apenas aguardar a chegada da empresa que dará início a obra, já licitada e com ordem de serviço.