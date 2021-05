Prefeito de Buri acaba de comunicar novas medidas de combate ao Covid-19

De acordo com o prefeito, neste momento os números da cidade são considerados satisfatórias, mas as medidas tomadas são preventivas e um novo Decreto pode ser feito a qualquer instante, caso necessário.

Em live realizada há poucos instantes, o prefeito de Buri, Omar Chain comunicou a população sobre as novas regras que entram em vigor a partir das 20h desta sexta-feira (28), além de avisar sobre fake News envolvendo o município.

Chain avisou que foi espalhado que a variante indiana do Covid-19 estaria circulando em Buri e que dois enfermeiros da cidade teriam falecido por conta dessa variante. O prefeito avisou que não é real essa informação e que isso é pura fake News.

O prefeito disse ainda que, a região está em colapso na área da saúde, pois não há vagas nos hospitais nem nas enfermarias ou U.T.Is, que as informações que passam na TV sobre U.T.Is com 80% ou 90% de ocupação estão erradas, uma vez que a ocupação é de 100%, que os prefeitos estão com dificuldades em conseguir vagas, passam 3 ou 4 dias para conseguir vagas.

Diante dessa situação e das denúncias de aglomerações no final de semana passada, a partir das 20h desta sexta-feira (28), bares e lanchonetes só poderão atender via delivery ou drive thru. As medidas serão adotadas por 15 dias.

Já o comércio em geral e templos religiosos permanecem abertos seguindo todas as medidas de prevenção. Chain disse ainda que haverá reforço nas fiscalizações e disse que o que tem contribuído para o aumento do contágio são as festas clandestinas. O prefeito fez um apelo ainda para quem não se sentir bem não sair de casa e procurar assistência médica.

Para finalizar, Omar Chain disse que até mesmo casos que não envolvem o Covid acabam prejudicados, citando uma vítima de acidente que teve a perna quebrada e não foi aceita em Itapeva por conta da super lotação do hospital.