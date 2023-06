Na tarde da última terça-feira, dia 5, a prefeita de Nova Campina Josi, juntamente com o secretário de governo Eliel, estiveram no Palácio do Bandeirantes em São Paulo participando de uma reunião importante para a região.

Através de uma articulação do Deputado Federal, Maurício Neves, o Secretário Chefe da Casa Civil, Arthur Luís Lima, recebeu os prefeitos da região, onde cada um deles pôde apresentar as demandas de seus municípios.

Na oportunidade, a prefeita Josi reforçou sobre a intenção já apresentada de novas unidades habitacionais para o município, e relatou sobre o andamento do processo para a construção da creche escola.

“Saímos desta reunião confiantes que em breve teremos ótimas notícias para Nova Campina”, destacou a prefeita.