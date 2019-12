Predador Stand de Tiro é inaugurado em Itapeva

Itapeva conta agora com um novo espaço para quem deseja aprender a manusear uma arma e a prática do tiro esportivo, além claro de estar à disposição daqueles que já tem uma certa intimidade com armas de fogo.

O Predador Stand de Tiro foi inaugurado no sábado (14), e seu proprietário Evaldo Siqueira de Souza, ou como é mais conhecido, “China” contou como vai funcionar o espaço. “Primeiramente é para os atiradores credenciados pelo Exército Brasileiro, além dos atiradores, todos os funcionários da força pública como Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal também terão acesso a utilização ao stand de tiro, os demais cidadãos que ainda não estão regularizados poderão conhecer a atividade desde que seja acompanhado de instrutor de tiro que sou eu, credenciado, para que possa compreender como funciona a didática do tiro esportivo e assim vão optar em se registrar e cadastrar de forma legal para poderem ter acesso tanto a compra do armamento para o tiro esportivo, como a compra do armamento para tiro defensivo”, contou.

O stand estará aberto ao público de terça a domingo e é o maior stand de tiro indoor do estado de São Paulo. O Predador Stand de Tiro conta com estacionamento próprio, com profissional credenciado, com monitores de vistoria para a família acompanhar.