*NOTA À IMPRENSA*

*FINAL DE ALISTAMENTO 2022*

*53ª ZONA ELEITORAL – ITAPEVA*

Dia 4 de maio é o prazo final para tirar, transferir ou regularizar o título eleitoral para as Eleições 2022.

Neste ano, o eleitor poderá fazer o título eleitoral pela internet, sem necessidade de enfrentar filas. Basta acessar o site www.tse.jus.br , clicar em “Autoatendimento do eleitor” e, em seguida, clicar em “Tire seu Título”.

Haverá também plantão para atendimento presencial neste fim de semana.

O Cartório Eleitoral de Itapeva estará aberto neste sábado e domingo (30 de abril e 1 de maio), das 11 às 17 horas.

Os Postos Eleitorais de Buri, Itaberá e Ribeirão Branco farão plantão apenas no sábado, das 11 às 17 horas.

Nos dias 2, 3 e 4 de maio o Cartório Eleitoral e os Postos de Atendimento atenderão das 9 às 18 horas.

Os eleitores de Nova Campina e Taquarivaí também poderão contar com atendimento eleitoral nos dias 2, 3 e 4 de maio. O TRE/SP firmou o convênio “Parceria Cidadã”, possibilitando o atendimento ao eleitor nesses municípios. Em Nova Campina, o atendimento será realizado no Espaço da Cidadania. Já em Taquarivaí, os eleitores serão atendidos no Setor de Tributos. O horário de atendimento é das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

Os documentos necessários para atendimento são: RG ou CNH e comprovante de residência. Os jovens do sexo masculino nascidos no ano de 2003 deverão apresentar também o certificado de quitação militar.

Recomenda-se que o eleitor dê preferência ao atendimento pela internet, evitando as tradicionais filas.

Em caso de dúvidas, o Cartório Eleitoral de Itapeva está à disposição pelo telefone (15) 3521-5667 e também pelo WhatsApp oficial: (15) 99703-6368.

O Cartório da 53ª Zona Eleitoral atende os municípios de Itapeva, Buri, Itaberá, Nova Campina, Ribeirão Branco e Taquarivaí.