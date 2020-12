Praça de Eventos Zico Campolim terá playgrounds adaptados e rampas de acessibilidade para crianças com necessidades especiais

Uma parceria entre as Secretarias de Obras e Serviços e a de Esportes está possibilitando que crianças com necessidades especiais tenham acesso a playgrounds adaptados, que foram instalados na Praça de Eventos Zico Campolim.

As crianças terão à sua disposição uma gangorra inclusiva; gangorra cadeirante; balanço frontal triplo cadeirante inclusivo; carrossel cadeirante inclusivo; gangorra cadeirante; balanço cadeirante; balanço inclusivo duplo, balanço inclusivo simples e vai-vem cadeirante inclusivo.

Enquanto a Secretaria de Esportes foi a responsável pela instalação dos playgrounds, a Secretaria de Obras e Serviços, por sua vez, deu início essa semana aos serviços de concretagem das passarelas, para que as crianças possar acessar sem dificuldade estes brinquedos (playgrounds).

Além da retirada da grama, foram feitas as calçadas, as rampas de acessibilidade e também haverá melhorias no sistema de iluminação pública do local.

O secretário de Obras e Serviços, Diego Carvalho, disse que ao ofertar mais mobilidade e lazer às crianças, a atual administração avança na inclusão, rompendo as barreiras da acessibilidade.

Takeshi Yokoti, titular da pasta de Esportes destaca a importância dos brinquedos adaptados em locais públicos para a inclusão da criança com necessidade especial. “Estudos apontam que o ato de brincar traz uma série de benefícios às crianças, como melhora na saúde, desenvolvimento de laços afetivos e estímulo à criatividade. Enquanto gestor público, a sensação é de dever cumprido, ao proporcionar a elas, melhor qualidade de vida”, enfatiza.