Praça de Eventos tem quadras sem telas de proteção a população

Quem frequenta a Praça de Eventos Zico Campolim nos últimos dias vem se preocupando constantemente com a situação das quadras que estão sem telas de proteção.

O cidadão que usa a pista de caminhada ou as dependências próximas as quadras corre o risco de receber uma bolada devido à falta de proteção. A preocupação maior é com a quadra de futebol onde várias vezes a bola acaba saindo e em algumas oportunidades com força que pode vir a machucar alguém.

Nossa equipe de reportagem procurou a Prefeitura Municipal de Itapeva para saber o que está sendo feito a respeito e recebemos a seguinte resposta:

“As telas de proteção das quadras existentes na Praça de Eventos Zico Campolim foram retiradas na gestão anterior porque estavam danificadas, com buracos, trazendo riscos aos usuários por haver pontas que foram cortadas.

A Secretaria Municipal da Juventude, Esportes, Lazer e Eventos Especiais já está orçando as novas telas para que sejam colocadas com urgência, visando a segurança da população que utiliza o local”.