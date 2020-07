Praça de Eventos recebe revitalização e reforma dos equipamentos esportivos

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Esportes está realizando reforma e revitalização das praças esportivas da cidade. Desde março, quando teve início a pandemia, as práticas esportivas foram suspensas, mas o Executivo Municipal aproveitou para realizar trabalhos de reforma, revitalização e melhorias nos locais. A medida tem o objetivo de manter os espaços públicos sempre preservados e prontos para o uso da população.

A primeira a receber melhorias foi a Praça de Eventos Zico Campolim. Nela, a equipe da secretaria realizou a colocação de alambrados nas quadras de basquete, futebol society e vôlei. Também realizou a reforma do piso da pista de skate; pintura e colocação de placas informativas; pintura da pista de ciclismo; troca da tabela de basquetebol; instalação de nova iluminação e a reforma do piso do banheiro masculino.

O próximo passo, que já está sendo desenvolvido, é a troca dos equipamentos da academia ao ar livre. Todos os aparelhos estão sendo retirados e substituídos por novos. Os equipamentos removidos serão reformados e utilizados na zona rural do município em academias ao ar livre. Outra novidade é a pintura no estilo grafite, que foi feita na lateral da pista de skate.

A pintura de grafite da pista de skate foi feita de forma voluntária pelo artista itapevense Moisés, que trabalha no Creas. “Além de ser uma belíssima obra de arte, o grafite tem o poder de ajudar na preservação dos espaços públicos. As pessoas que vandalizam as paredes com pichações costumam respeitar os locais, onde há uma arte de grafite. Deste modo, os lugares com a pintura de grafite dificilmente são pichados”, explicou o secretário de Esportes.