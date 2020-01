Posto de Atendimento ao Trabalhador oferece 9 vagas de emprego em Itapeva

Estão disponíveis vagas para professor de educação física, bombeiro civil, caldeireiro, encarregado de manutenção e auxiliar administrativo.

O PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador de Itapeva (SP) realiza semanalmente a divulgação das vagas de emprego disponíveis na cidade.

Em Itapeva, são vagas para professor de educação física (1), bombeiro civil (1), caldeireiro(2), encarregado de manutenção (1), empregado doméstico(1), torneiro mecânico (1), recepcionista de secretaria (1) e auxiliar administrativo (1).

O PAT de Itapeva fica na Rua Lucas de Camargo, 290, no Centro. O atendimento é feito das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Os interessados nas vagas podem acessar o site do Emprega São Paulo ou ir pessoalmente até a unidade do PAT para fazer o cadastro e passar por seleção. O telefone do PAT de Itapeva é: 3526-6290 .