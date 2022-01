Postão está temporariamente interditado devido às chuvas

Confira o comunicado oficial da Prefeitura:

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, informa que o CS1 – Postão encontra-se interditado devido à chuva ocorrida ontem.

Para que o munícipe não seja prejudicado, todo o atendimento está sendo realizado no SAE, localizado à Praça Esperidião Lucio Martins, 144, Centro (ao lado do Postão).

Pedimos desculpas pelos transtornos e todas as providências estão sendo tomadas, para que a unidade receba novamente a população com total segurança.