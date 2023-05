Na tarde da última quarta-feira (03), em Nova Campina, os novos membros da diretoria do Grêmio Estudantil da EMEF Dr. Humberto de Morais Vasconcelos, eleitos recentemente, foram empossados. A cerimônia, que reuniu todos os alunos da escola, contou com a presença da prefeita Jucemara Fortes, o secretário Municipal da Educação, Luciano Proença e equipe, além do sargento Laudonato Abrão de Almeida. A apresentação do evento ficou por conta da professora Léa Camargo. Ao todo, 16 membros tomaram posse e atuarão no decorrer do ano de 2023. Os alunos contam com o apoio e acompanhamento da professora Lúcia Ribeiro. A escola tem como diretor, Joamar Amorim e coordenadora pedagógica do PEB II, Letícia Fernandes.