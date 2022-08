A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Esportes, promove a Copa Cidade de Itapeva de Futsal, como forma de incentivar à prática esportiva e promover a integração entre os participantes. No sábado (27), no Ginásio CCE, aconteceram as três partidas da grande final da competição. Na ocasião foi disputada a final da Categoria Veterano, Categoria Série Prata e Série Ouro. O ginásio estava lotado de torcedores, que festejaram com alegria os melhores momentos das partidas.

Na Categoria Veterano a vitória ficou com a equipe Alaska, que venceu o CNP Tendas por 3 a 2. Na Série Prata o WRN Futsal venceu o SIPACRED FC também por 3 a 2. Na Série Ouro o DRM Futsal venceu o Santa Maria por 8 a 6. As atletas itapevenses do Futsal Feminino, que venceram a edição deste ano dos Jogos Regionais, estiveram presentes na Copa Cidade de Itapeva, para comemorar a vitória junto com a torcida.

O Prefeito de Itapeva, Dr. Mario Tassinari, participou da final da Copa Cidade de Itapeva de Futsal e entregou pessoalmente a premiação aos vencedores.