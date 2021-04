População é orientada sobre datas para a retirada de medicamentos do Alto Custo

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria da Saúde orienta a população sobre os dias e horários para a retirada dos medicamentos do Alto Custo no mês de maio. De 04/05/2021 a 11/05/2021 a retirada acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 16h. Vale destacar que não serão atendidos pacientes após o horário estipulado.

A Farmácia de alto custo é um programa do Governo Estadual, que contempla a dispensação de medicamentos para às seguintes doenças: pulmonar obstrutiva crônica, mental, crônicas-degenerativas (como câncer, esclerose, lupus, artrite, Parkinson, Alzheimer), de Chron, hepatite B e C, endometriose, retocolite, fenilcetonúria, talassemia, diabetes insípidus, asma, mioma, colesterol e osteoporose.

O processo de solicitação do medicamento deve ser preenchido pelo médico que realiza o acompanhamento do paciente. Os Medicamentos de Alto Custo são assim chamados por apresentar elevado valor unitário ou, devido ao caráter crônico (de longa duração) de tratamento, se tornar excessivamente caros para a população.