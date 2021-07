População deverá se cadastrar para usufruir do transporte gratuito

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social e do Departamento de Transporte Municipal, informa que por conta da criação da Tarifa Social (isenção de taxa no transporte público municipal), a população deverá procurar o setor administrativo da empresa Jundiá, no Terminal Rodoviário Urbano, ao lado da Prefeitura de Itapeva, com o objetivo de fazer o cadastramento individual para a retirada do cartão magnético, o qual permitirá a utilização das linhas de ônibus no município de Itapeva.

Aqueles que já possuem o cartão, por serem funcionários públicos ou privados (com vale-transporte), que fazem parte do grupo da faixa etária acima de 60 anos, estudantes e PNEs não precisam fazer um novo cartão. Vale ressaltar, que a isenção de taxa no transporte público será válida a partir do dia 1º de agosto de 2021.

Para dúvidas e mais informações, o munícipe deve entrar em contato com o Departamento de Transporte Municipal pelo telefone (15) 3526-8110 ou com a empresa Jundiá no número (15) 3521-7373.