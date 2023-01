Até a finalização da obra, em junho de 2023, os cidadãos deverão fazer o desvio pela Ponte dos Prestes.

Confira o comunicado:

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Transportes e Serviços Rurais, inicia, no próximo dia 20 de janeiro, a obra para a troca da ponte de madeira da Usina da Barra, que liga o Bairro São Dimas ao Bairro Serrinha da Conceição, sobre o Ribeirão da Invernada, por uma ponte em concreto armado, garantindo a melhor mobilidade e segurança dos cidadãos que utilizam este caminho para acesso à moradia, trabalho e escoamento da produção rural.

A ponte de concreto da Usina da Barra foi uma conquista da atual administração, que atuou junto ao Governo do Estado de SP, por meio da Casa Civil, firmando um convênio com a Defesa Civil do Estado, e conquistando o repasse de um recurso no valor de R$2,9 milhões. Este valor foi definido pelos próprios engenheiros e especialistas em obra pública do Governo do Estado, e terá uma contrapartida de R$300 mil da Prefeitura de Itapeva.