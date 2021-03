Policial salva recém-nascido que estava engasgado em Itapeva

No Dia Internacional da Mulher a protagonista desse salvamento foi uma policial que está há seis anos na corporação.

No início da noite de segunda-feira (8), um recém-nascido foi salvo por uma policial militar após se engasgar enquanto dormia.

De acordo com a mãe do bebê, por volta das 19h20 ela e o esposo notaram que o filho estava engasgado e não conseguiram desengasgar a criança. A mãe ainda tentou ajuda através de ligação a emergência, porém, devido ao nervosismo não conseguiu falar com o atendente.

Os pais então correrão até a sede da 1ªCIA/PM de Itapeva que fica há poucos metros de sua casa, onde uma policial ao ver o que estava ocorrendo já pegou a criança e realizou os procedimentos de salvamento. A criança voltou a respirar e foi levada ao Pronto Socorro para ser avaliada e em seguida recebeu alta.

A mãe relatou ainda atenção dada pela policial Aline Cardoso durante a ocorrência e disse que ela sempre será lembrada pela família.