Policiais militares salvam bebe de 15 dias que estava engasgada

Hoje (26), por volta das 18h52, compareceu na sede do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior, uma mãe desesperada e nervosa com sua filha, a pequena Maria Helena de apenas 15 dias de vida, que se encontrava afogada com leite e sem respirar. Nesse momento, a jovem mãe Grasiele entregou o bebê ao Cabo PM Lopes que de imediato iniciou a “Manobra de Heimlich”. Ao adentrar ao prédio do Batalhão, a Cabo PM Miriam, que trabalha no COPOM, notou a situação de emergência e de pronto o auxiliou na reanimação da criança. Após os procedimentos e já com os sinais vitais restabelecidos, compareceu a equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros que conduziu a pequena Maria Helena, juntamente com pais, ao Pronto Socorro de Itapeva, sendo que, graças à rapidez e eficácia do atendimento prestado pelos policiais militares, o bebê passa bem.