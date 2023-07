No sábado (08), Policiais Militares do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior emocionaram o pequeno Francisco ao realizar uma visita surpresa, tornando o seu sonho uma realidade. Com sorrisos no rosto e corações cheios de bondade, eles criaram um momento mágico e inesquecível para o Francisco, deixando-o radiante de alegria.

Através da amizade do pai de Francisco com um policial militar de Buri, a notícia do desejo da criança chegou até a equipe policial. Eles não apenas parabenizaram Francisco em seu aniversário, mas também foram até sua residência para dar um abraço carinhoso ao aniversariante, tornando o seu aniversário ainda mais especial.