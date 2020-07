Policiais militares que salvaram recém-nascida serão homenageados pela Câmara de Municipal de Vereadores

Foi aprovada nesta segunda-feira (06), uma homenagem aos policiais militares do 54º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

A homenagem trata-se de Votos de Congratulações ao Cabo PM Lopes e a Cabo PM Miriam que no final do mês de maio salvaram uma bebê recém-nascida. Maria Helena na época com apenas 15 dias estava afogada com leite materno quando seus pais chegaram a base do Batalhão.

Ao ver o quadro da menina, os policias agiram para salvá-la, utilizando a ‘Manobra de Heimlich’.

Ao ter os sinais vitais restabelecidos a criança foi socorrida a Santa Casa de Misericórdia e após exames liberada para voltar para a casa.

Reconhecendo a importância do atendimento eficaz dos policiais, o vereador Oziel Pires fez o requerimento para o Voto de Congratulações que foi aprovado por seus pares.