Na noite de domingo (19), a Polícia Militar realizou o parto de a gestante em Itapeva. A ocorrência foi registrada no Bairro Barreirinho.

Os policiais receberam a informação de que pelo local havia uma mulher em trabalho de parto e chegando no endereço encontraram a gestante e já começaram os procedimentos para ajudá-la a dar a luz.

Aos policiais, a gestante contou que estava sentindo muitas dores e com sangramento, que encontrava-se no nono mês de gestação e durante o dia havia ido por duas vezes ao pronto socorro sendo liberada após ser medicada. Já a noite por volta das 21h aumentaram as dores e o sangramento, momento em que seu esposo tentou acionar as equipes de socorro, porém sem êxito e devido a isso ligou para o número de emergência da Polícia Militar (190) solicitando socorro para sua esposa.



De acordo com testemunhas da ocorrência, os policiais militares agiram com profissionalismo deixando a gestante calma e orientando a todo momento como agir para que o parto fosse um sucesso. Logo em seguida veio ao mundo Yasmin Vitória Rodrigues da Silva. A criança foi envolvida em uma toalha limpa e uma manta e os policiais ainda realizaram a desobstrução das vias aéreas, as quais estavam com sangue, dificultando, assim, sua respiração.

Em seguida chegou ao local uma equipe do Corpo de Bombeiros que assumiu o restante dos trabalhos e encaminhou a mãe e filha para o hospital local, onde de acordo com informações do pai da bebê, mãe e filha estão bem e aguardam liberação para voltar para casa.