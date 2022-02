Na madrugada deste sábado (26), Policiais Militares do 54º Batalhão de Polícia Militar Interior durante atendimento de ocorrência de infração e crime de trânsito pelo município, salvaram a vida do pequeno Marthan de apenas 15 dias de vida. A mãe do bebê estava desesperada e com a ajuda de um amigo da família, saíram correndo com o bebê nos braços rumo ao hospital, quando visualizaram os patrulheiros e logo relataram que a criança estava engasgada com leite materno e já desacordada. Imediatamente os Policiais Militares realizaram os procedimentos da “Manobra de Heimlich”, e em poucos segundos conseguiram desengasgar a criança, que voltou a respirar, sendo conduzida até a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, permanecendo sob cuidados médicos.