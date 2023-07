Na noite de sexta-feira (07), foi realizada a Outorga da Comenda Antônio Furquim Pedroso da Ordem e Mérito de Itapeva ao Tenente PM Aranha – Eterno Veterano do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior e o Titulo de Cidadão Itapevense ao Capitão PM Ratti – Comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar e ao Capitão PM Schutt – Comandante do 3º Subgrupamento dos Bombeiros de Itapeva. Os homenageados são destaques pela excelência da qualidade dos serviços prestados aos munícipes.

Na ocasião, a Comandante do 54º BPM/I, Tenente Coronel PM Duch realizou a entrega do Distintivo de Comandante aos homenageados, reforçando a importância da liderança e da responsabilidade que os homenageados assumem em suas funções. Esse gesto destaca a confiança depositada e a expectativa de que continuem a desempenhar seu trabalho com excelência, mantendo os princípios e os valores da Instituição.

Sob a regência habilidosa do maestro Subtenente PM Fabiano, a Banda Regimental do CPI-7 encantou a todos os presentes. Cada integrante da banda contribuiu com sua habilidade musical única, criando uma sinergia magnífica que ressoou nos corações de todos os presentes.

Também estiveram presentes ilustres autoridades da região, Oficiais e Praças do 54º BPM/I, amigos e familiares.