Policiais militares de 54°BPM/I situado em Itapeva estiveram no litoral norte de São Paulo prestando apoio diante da tragédia causada pelas chuvas e desmoronamento da área.

Os policiais do Batalhão de Itapeva se juntaram a policiais de todo o estado, que foram destinados a ajudar no apoio à comunidade local, no que diz respeito ao abastecimento humanitário e também no reforço do policiamento ostensivo.

De acordo com o comando do 54º BPM/I o apoio e envio de efetivo ao litoral será mantido até quando for necessário.

O reforço do efetivo mostra a grande corrente do bem que se formou após o desastre, mas também mostra o oportunismo de alguns indivíduos que acabaram saqueando residências atingidas pelas enchentes e que os moradores não estavam mais nas casas por conta do perigo que ainda havia nas áreas mais atingidas. Devido a isso o reforço no policiamento se fez necessário, pois os militares vêm trabalhando em diversas frentes de serviços.