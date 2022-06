A Polícia Militar Rodoviária prendeu na manhã desta sexta-feira (10), um motorista que estava transportando drogas em seu veículo.

A prisão ocorreu no momento que uma equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, realizava patrulhamento pela Rodovia Professor Francisco da Silva Pontes, SP-127, em Capão Bonito.

De acordo com os policiais, ao passarem por uma lanchonete as margens da rodovia, notaram que um indivíduo agiu de maneira suspeita ao visualizar a viatura. Por isso, os policiais resolveram abordar o homem e não encontraram nada com o mesmo em revista pessoal, porém ao verificarem o veículo, localizaram no painel do carro em um compartimento oculto, três tabletes de cocaína.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao indivíduo que foi encaminhado a delegacia de Capão Bonito onde o caso foi apresentado.