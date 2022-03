Bandidos estavam levando mais de R$ 40 mil, mas foram abordados após os policiais desconfiarem dos ocupantes do veículo.

Na madrugada de sábado (18), a Polícia Militar Rodoviária através do TOR- Tático Ostensivo Rodoviário, prendeu três indivíduos por furto qualificado mediante a arrombamento em Capão Bonito.

De acordo com os policiais, ao realizar fiscalização pela Rodovia Cornélia Pires, SP-127, a equipe abordou um veículo ocupado por três homens em atitude suspeita e diante do nervosismo dos indivíduos a equipe resolveu realizar a busca pessoal e veicular, onde foi localizada grande quantidade de dinheiro e 13 folhas de cheques (totalizando aproximadamente R$40.000,00), um HDR de monitoramento e diversas ferramentas do tipo chave inglesa, chave de fenda, alicate , entre outros objetos.

Questionados os indivíduos, os mesmos informaram que realizaram serviços de manutenção em ar condicionado na região, porém a equipe desconfiada que possivelmente os sujeitos teriam cometido algum ilícito, realizou contato via telefone com uma das pessoas mencionadas no verso de um dos cheques, que informou que havia passado o cheque em um mercado pela cidade de Capão Bonito. Com essa informação, foi realizado contato com o proprietário do supermercado, o qual deslocou até o local dos fatos e confirmou que seu estabelecimento havia sido furtado mediante arrombamento à poucos instantes atrás.

Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão em flagrante aos sujeitos que já tinham passagem por furto e constado ainda após questionamentos que um deles encontrava-se procurado pela Justiça com base no artigo 155 do CP.

Eles foram encaminhados ao plantão policial de Capão Bonito, onde permaneceram à disposição da Justiça.