Polícia Rodoviária apreende cerca de 50 celulares sem nota fiscal

Parte do material apreendido estava escondido em lataria do veículo usado pela dupla que tentou fugir de abordagem.

A Polícia Militar Rodoviária prendeu dois homens neste sábado (02), pela prática de Descaminho na Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258 em Itapeva.

De acordo com o relato dos policiais, a equipe realizava uma fiscalização pela praça de pedágio de Itararé quando percebeu que um veículo Toyota Corolla com placas de Lidianopolis/PR saiu de modo acelerado após pagamento do pedágio.

Os policiais realizaram o acompanhamento do veículo até o quilômetro 289 onde conseguiram abordar os ocupantes do carro. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com os indivíduos, porém ao verificar o porta malas do carro os policiais encontraram uma bolsa com aparelhos celulares da marca Xiaomi de dois modelos diferentes, Redmi Note 9s e Redmi Note 9 Pro, os policiais notaram ainda que o painel do forro das portas traseiras e dianteiras estava solto e ao verificar o local encontraram diversas caixas iguais as da bolsa.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos indivíduos, uma vez que não apresentaram notas dos aparelhos, os homens foram conduzidos ao Plantão da Polícia Federal de Sorocaba onde a delegada responsável ratificou a voz de prisão dos indivíduos.