Polícia Rodoviária apreende cerca de 100 quilos de maconha

Na noite desta terça-feira (23), a Polícia Militar Rodoviária, através do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário prendeu dois indivíduos por tráfico de drogas.

De acordo com os policiais, ao realizarem patrulhamento pela Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258, verificaram junto à praça de pedágio de Buri um táxi ocupado por duas pessoas que se portaram de maneira suspeita é notaram que o veículo parecia carregar uma carga maior do que sua capacidade. Devido a isso resolveram abordar os ocupantes do carro e como os indivíduos demonstraram certo nervosismo e informações desconexas sobre sua viagem os policiais decidiram revistar o veículo.

No porta-malas do carro os policiais encontraram uma grande quantidade de tabletes de maconha, cerca de 100 quilos.

Diante dos fatos os policiais deram voz de prisão aos indivíduos e encaminharam detidos e a droga para o Plantão Policial de Itapeva onde o caso foi registrado.