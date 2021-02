Polícia Rodoviária apreende arma e combustível na SP-258

Na madrugada desta quarta-feira (17), a Polícia Militar Rodoviária deteve um indivíduo por Porte Ilegal de Arma de Fogo e Crime Ambiental, ao transportar irregularmente produto perigoso.

De acordo com os policiais que realizaram a apreensão, a equipe realizava fiscalização pela Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258, em Itararé quando abordou para fiscalização um veículo. Verificado documentação do veículo e de seus ocupantes, nada de irregular foi registrado, porém em conversa com o condutor do veículo os policiais notaram certo nervosismo e respostas contraditórias do homem.

Os policiais então resolveram fazer uma busca no carro e no console do cambio encontraram um revólver calibre 22 e seis munições intactas e uma capsula deflagrada, já no porta malas do veículo foi encontrado 280 litros de combustível de procedência incerta.

Diante dos fatos o condutor e o passageiro foram conduzidos ao Plantão Policial de Itararé para providências cabíveis, sendo que o condutor do veículo permaneceu à disposição da Justiça.

Duas armas apreendidas na mesma semana

No domingo (14), a Polícia Militar Rodoviária já havia apreendido um revólver calibre 38, também em Itararé.

Na ocasião, os policiais abordaram um veículo com placas de Cotia/SP e ao perceber o nervosismo do motorista, resolveram fazer uma revista no carro e encontraram a arma de fogo. Aos policiais o homem disse que estaria levando o revólver para negociá-lo em São Paulo. O indivíduo foi levado ao Plantão Policial onde também permaneceu a disposição da Justiça.