Polícia Rodoviária apreende 15 tijolos de maconha e cerca de 2 mil papelotes de cocaína

No início da madrugada desta sexta-feira (12), a Polícia Militar Rodoviária prendeu um casal com 15 tijolos de maconha e cerca de 2 mil papelotes de cocaína.

De acordo com os policiais, o casal foi abordado em um veículo quando trafegava pela Rodovia Pedro Rodrigues Garcia, SP-249. Ao abordar o casal os policiais não encontraram nada de ilícito com eles, porém diante do nervosismo que demostravam, não sabendo informar ao certo o motivo de sua viagem, os PMs resolveram verificar o porta-malas do veículo e em uma caixa de papelão encontraram a droga.

No total foram apreendidos 15 tijolos de maconha e dois sacos contendo aproximadamente 2 mil papelotes de cocaína.

Diante da situação foi dado voz de prisão ao casal e conduzido ao Plantão Policial de Itapeva onde os mesmos permaneceram à disposição da Justiça. Já a pesagem do entorpecente ficou registrado o seguinte peso, cocaína: 1.584,25 g e a maconha: 10.091,86 g.