Polícia prende rapaz por furto em veículo

Na manhã deste sábado (21), a Polícia Militar de Itapeva prendeu um indivíduo em flagrante por furto qualificado.

De acordo com os PMs que atenderam a ocorrência, houve denúncia via 190, informando que um indivíduo de blusa marrom e calça jeans estaria em atitude suspeita pelo local, onde teria tentado abrir um veículo estacionado na Rua Marcos Kischiner.

Diante das informações as equipes policiais iniciaram diligências nas proximidades do local, sendo o individuo nas características localizado na Rua Josino Brisola. O rapaz foi abordado e em sua posse localizado o aparelho de som. Em seguida os policiais foram localizar o veículo que do qual fora subtraído o equipamento, o carro foi localizado ao lado da empresa MotoShop, sendo constatada a falta do aparelho de som.

O dono do veículo foi localizado e reconheceu como sendo de sua propriedade o aparelho que lhe foi apresentado.

Constatado o furto, foi dada voz de prisão ao Indiciado e apresentado ao plantonista que ratificou o flagrante delito pela prática do Crime de Furto, permanecendo à disposição da Justiça para audiência de custódia.