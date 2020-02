PM prende indivíduo que levaria drogas de Itapeva para Itaberá

Na segunda-feira (17), a Polícia Militar de Itapeva através da Força Tática realizou a prisão de um indivíduo por tráfico de entorpecentes.

De acordo com a equipe que realizou a prisão, os policiais realizavam patrulhamento pela Vila Mariana com o objetivo de combater o tráfico de drogas no local quando avistou um indivíduo tentando se esconder atrás de um poste.

Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram a abordagem no rapaz que ao ser questionado contou que estava portando drogas. O rapaz informou que estava 20 porções de maconha, 05 pinos de cocaína e R$ 125 em dinheiro. De acordo com o abordado, as drogas seriam levadas para Itaberá.

Ao revistar o indivíduo os policiais encontraram 15 porções de maconha, 06 pinos de cocaína e R$ 142 em dinheiro. A PM ainda fez varreduras nas imediações de onde o rapaz estava e acabaram encontrando em um muro, uma carteira de cigarro contendo mais 13 porções de maconha e dez pinos de cocaína.

Os policiais deram voz de prisão ao rapaz que foi encaminhado junto com o entorpecente e o dinheiro apreendido ao Plantão Policial onde a voz de prisão foi ratificada e o indivíduo permaneceu a disposição da Justiça.