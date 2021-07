Polícia Militar salva vida de trabalhador com técnicas de 1° Socorros

Processed with MOLDIV

Na noite de sexta-feira, 09 de julho, um trabalhador de 48 anos sofreu um acidente de trabalho em uma empresa do ramo madeireiro, no Distrito Industrial de Itararé/SP.

Funcionários da empresa chegaram a ligar para o Corpo de Bombeiros, no entanto naquele exato momento uma viatura da Polícia Militar realizava patrulhamento no local e passava pelo portão de entrada da empresa quando foram chamados para auxiliar o trabalhador ferido.

No interior da fábrica os PM visualizaram o homem ensanguentado, sendo amparado por colegas que informaram que a vítima havia se ferido com uma lixadeira manual, sofrendo um corte profundo na região do músculo braquial, afetando a artéria do braço direito, um pouco acima do cotovelo.

Avaliando a situação e que o homem perdia muito sangue, um Policial Militar solicitou para que alguém fornecesse um cinto e aplicou a técnica chamada de torniquete e diante da gravidade resolveram socorrê-lo na própria viatura policial.

No hospital o trabalhador permaneceu internado sendo submetido á cirurgia.

De acordo com a equipe médica o torniquete e a agilidade no resgate foram cruciais para que o homem não perdesse a vida.

Um dos Policiais que atendeu a vítima, foi Técnico de Segurança do Trabalho antes de entrar na carreira Militar e aliado aos treinamentos repassados pela Corporação na área de primeiros socorros, esses conhecimentos foram de fundamental importância para que a ocorrência tivesse um desfecho positivo com a preservação da vida do cidadão.

O salvamento ganhou notoriedade pública quando um familiar da vítima fez uma publicação em uma rede social agradecendo e elogiando o trabalho da Polícia Militar.