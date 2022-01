Na manhã desta quinta-feira (13), a Polícia Militar Rodoviária prendeu um indivíduo por tráfico de drogas na Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258.

De acordo com os Policiais, durante realização de policiamento ostensivo junto ao posto de pedágio de Buri, a equipe visualizou um ônibus que tinha como origem a cidade de Foz do Iguaçu/PR com destino a Santos/SP e devido a ocorrências passadas com tal linha a equipe decidiu em abordar o veículo.

Durante entrevista e busca junto aos passageiros, foi possível perceber que o passageiro da poltrona 43 apresentava certo nervosismo com a presença policial e na entrevista este relatou que havia embarcado na cidade de Medianeira/PR e iria até a cidade de São Paulo/SP.

Na vistoria na bagagem do indivíduo foi possível localizar grande quantidade de drogas do tipo “Haxixe” sendo 8 volumes em formato redondo com dizeres “lampião”, bem como uma pedra brilhante em formato redondo a qual será apreendida para realização de perícia.

Em conversa com o abordado este relatou que iria receber a quantia de R$ 1.000,00 para levar a droga até o Terminal Rodoviário do Tietê.

Diante disso, o indivíduo foi retirado do coletivo e colocado em local seguro próximo à equipe policial. Foi feita vistoria ao restante dos passageiros e bagagens não sendo localizadas mais drogas e/ou armas no coletivo. O sujeito recebeu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de entorpecentes e foi encaminhado até o distrito policial de Itapeva para apresentação do fato a autoridade policial.