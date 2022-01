Na manhã de terça-feira (11), um cerco da Polícia Militar e da Polícia Militar Rodoviária prendeu dois indivíduos que estavam trafegando pela Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258, em Itapeva.De acordo com os policiais, as equipes tomaram ciência de que um veículo Voyage prata, havia sido tomado de furto pelo município de São José da Boa Vista/PR, às 07h50 do mesmo dia, e que o veículo estava sendo acompanhado por equipamento rastreador, sendo sua última localização próximo ao pedágio de Itararé. Havia ainda informação de que estaria se deslocando sentido Itapeva.Diante das informações, os policiais deslocaram-se a fim de interceptar o veículo, mediante cerco. Já na rodovia na altura do km 294, os policiais depararam-se com o veículo de emplacamento e características passadas pela vítima, o veículo estava sendo ocupado por dois indivíduos, de acordo com os policiais foi feito acompanhamento, onde foi dado sinal de parada mediante sinais luminosos e sonoros, ambos ignorados pelo condutor, o qual foi acompanhado cerca de 4 quilômetros, quando foi possível realizar a abordagem, onde foi dada voz de prisão aos indivíduos.Os homens foram submetidos à busca pessoal, porém nenhum objeto ilícito foi localizado em poder dos abordados, que foram conduzidos, ao Plantão Policial de Itapeva, juntamente com o veículo, onde o delegado plantonista, ao tomar ciência do ocorrido determinou a prisão dos indivíduos.