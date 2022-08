Na madrugada de terça-feira (23), a Polícia Militar de Itapeva foi acionada para atender um furto de veículo pelo Jardim Bela Vista.

De acordo com a vítima, por volta das 19h de segunda-feira teria parado uma caminhonete F4000 em frente sua residência e às 4h da manhã de terça acabou ouvindo barulho do veículo e ao sair para ver o que estava ocorrendo não mais avistou o veículo.

Ao ser acionada, a Polícia descobriu que o veículo tinha rastreador e com as informações da empresa responsável começou a monitorar o percurso que estava fazendo, porém as informações estavam chegando com atrasos. Diante disso, um dos policiais do COPOM conseguiu a senha do rastreador e através de conhecimento técnico conseguiu monitorar o veículo em tempo real.

Os policiais então descobriram que o veículo havia passado por diversos bairros rurais de Itapeva até chegar na área rural de Capão Bonito.

Com o auxílio dos policiais daquele município, os policiais de Itapeva conseguiram abordar o veículo e prender o seu condutor.

O homem disse a Polícia que havia recebido uma ligação pedindo para levar a caminhonete até Capão Bonito e que o veículo foi entregue a ele às 4h30 no Jardim Graça por um desconhecido. O rapaz de 28 anos disse ainda que receberia pela entrega o valor de R$ 500 (quinhentos reais).

Perante os fatos o delegado responsável determinou a prisão do rapaz que permanece à disposição da Justiça.