Polícia Militar realiza simulado para possíveis ataques a bancos

Durante a madrugada do dia 29 de junho, em Itapeva, a Polícia Militar realizou exercício simulado visando a prevenção de possíveis ataques às instituições bancárias. Houve o emprego do 14° Batalhão de Ações Especiais de Polícia, pertencente ao município de Sorocaba, bem como o efetivo de Força Tática e efetivo territorial do município. No total, a ação contou com a presença de, aproximadamente, 80 policiais militares, os quais aproveitaram a oportunidade para realizar efetivo treinamento, otimizando e colocando em prática táticas específicas e os conhecimentos adquiridos.

O treinamento tem o objetivo de aprimorar as técnicas e evitar erros durante a ocorrência da crise.

“Quanto mais suor derramado em treinamento, menos sangue será derramado em batalha.” – Dale Carnegie.