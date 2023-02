Está sendo desencadeada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo a Operação Impacto, a qual tem como objetivo aumentar a percepção de segurança dos cidadãos por meio de intensificação das abordagens a pessoas em atitude suspeita, a captura de procurados pela Justiça e também o aumento da presença policial em áreas de interesse de segurança pública. O 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior, em especial, integra parte da divisa com o Estado do Paraná, o que torna essas ações ainda mais importantes. No mês de Janeiro de 2023, foram realizadas 2.831 (duas mil oitocentas e trinta e uma) abordagens, 46 (quarenta e seis) condenados capturados e detidas mais de 43 (quarenta e três) pessoas em flagrante delito, em crimes como Homicídio, Roubos e Furtos.