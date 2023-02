Na terça-feira, 21 de fevereiro, a equipe de Ronda Escolar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do município de Itapeva, e as equipes de Radio patrulhamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do município de Ribeirão Branco, participaram da organização e realização da festa de aniversário do pequeno Gustavo, que completou 10 anos de vida.

Gustavo que é fã da Polícia Militar, mora com seus pais e sua irmãzinha no Bairro São Roque, em Ribeirão Branco. Recentemente passou por uma cirurgia delicada no coração e possivelmente passará por outra daqui a alguns dias. Ele sonhava com uma festa no tema “Polícia Militar”, mas seu pai é pedreiro e com o tempo chuvoso não estava conseguindo trabalhar e realizar o sonho do filho.

Em oportunidade, os policiais militares do PROERD conheceram a história do pequeno Gustavo na primeira aula do programa e, comovidos com o relato do menino, se empenharam, solicitaram apoio das equipes de Ribeirão Branco, contando também com a colaboração de diversos comerciantes da área central de Itapeva, os quais não exitaram em apoiar a causa, doando decoração e presentes para o aniversariante.

Ele se mostrou sempre sorridente, pôde conhecer o interior da viatura, tirar várias fotos e no final muito emocionado agradeceu a todos que colaboraram com aquele momento especial.