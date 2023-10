Na terça-feira à noite (17), Policiais Militares do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior, foram acionados para atendimento de ocorrência onde duas crianças, com idades entre dois e três anos, estavam sozinhas e perdidas pelo município de Itapeva.

Após acalmá-las, a equipe tentou obter informações sobre seus pais e endereço de residência, mas, devido à pouca idade das crianças, não foi possível coletar informações detalhadas sobre o que havia acontecido, nem mesmo o endereço de suas casas.

Foram realizadas diligências nas proximidades dos bairros, bem como em órgãos como o Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil na tentativa de localizar algum familiar que estivesse procurando pelas crianças, porém sem sucesso.

Então, o Conselho Tutelar foi acionado, e, como já era de conhecimento a história familiar das crianças, foi informado o endereço da avó e do genitor. No entanto, não foi localizado nenhum morador na residência.

Com todas as medidas esgotadas, as crianças foram encaminhadas juntamente com a conselheira para o Centro de Abrigo, onde passaram a noite e logo pela manhã, o genitor das crianças solicitou apoio através do número 190 para procurá-las e imediatamente, foi feito contato, informando que as crianças estavam aos cuidados do Conselho Tutelar.

(Matéria via comunicação do 54° Batalhão)